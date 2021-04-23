تل أبيب (زمان التركية) – ذكرت هيئة البث الرسمية “كان” أن وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس تلقى دعوة رسمية من وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو لحضور مؤتمر سيعقد في يونيو في أنطاليا.

ولفتت الهيئة الإسرائيلية إلى أن الحديث يدور حول “مؤتمر دبلوماسي رسمي تحت رعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان”.

وعلّت هيئة البث الإسرائيلي على الحدث بالقول إنها “المرة الأولى التي يتم فيها مثل هذا التحرك منذ أن قامت تركيا باستدعاء سفيرها من إسرائيل عام 2018 بعد مظاهرات العودة في قطاع غزة، وأدى ذلك لاحقا إلى مغادرة السفير الإسرائيلي”.

وذكرت الهيئة في هذا السياق أن الرئيس التركي منذ ذلك الحين “يدلي بتصريحات قاسية تهاجم اسرائيل.

ووصفت الدعوة بأنها “تهدف لمحاولة التقارب مع إسرائيل، من بين الأمور الأخرى بالخلفية هناك الصراع على الغاز في البحر المتوسط، والذي تجد فيه تركيا نفسها خارج اللعبة، حيث أنها ليست عضوا في منتدى الغاز الذي أنشاته إسرائيل، مصر ودول أخرى”.