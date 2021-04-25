أنقرة (زمان التركية) – عبرت سفينة حربية روسية أخرى مضيق البوسفور في تركيا، متجهة إلى البحر الأسود.

وبعد التوتر مع أوكرانيا، قررت روسيا سحب سفنها الحربية من مختلف أنحاء العالم إلى البحر الأسود، وفي هذا السياق عبرت صباح اليوم الاحد السفينة رقم 142 وتحمل اسم نوبويبكاك عبر مضيق البوسفور، برفقة خفر السواحل التركي.

وفي ظل التوتر بين روسيا و أوكرانيا، أجرت روسيا تمرينا خارج شبه جزيرة القرم بمشاركة أكثر من 10 آلاف جندي و 40 سفينة حربية .

وكان وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو قد أصدر تعليماته للقوات المشاركة في التدريبات في شبه جزيرة القرم بالعودة إلى قواعدهم الدائمة حتى 1 مايو .