احتفالاً بعيد العمال

بقلم هيثم السحماوي

(زمان التركية)-العمل هو أساس بناء وتقدم الأفراد والمجتمعات ، وهو جوهر الأديان.

فعلى مستوى الدول ، بالعمل كانت النهضة التركية الحديثة ، وحققت تركيا نجاحات في مختلف نواحي وقطاعات الدولة المختلفة ، وهذا طبعا قبل الفترة الأخيرة التي يحاول فيها أردوغان أن يأخذ بها إلى الهاوية في كل شيء.

وبالعمل بدأت الدولة المصرية رحلة صعودها وتقدمها وقصة نجاحها التي أبهرت الجميع وكان تاريخ بدايتها هو ثورة 30 يونيو التي تبعتها قصة نجاح مصرية عظيمة داخليا وخارجيا ، بقيادة رئيسها السيد عبد الفتاح السيسي –رئيس الجمهورية .

وبالعمل أيضا كان تحول ونهضة الكثير من الدول الأخرى كالسويد ، والهند ، وماليزيا، وغيرها.

وعلى مستوى الأفراد بالعمل انتقل أفراد من حياة إلى حياة أخرى، صنعوا فيها الامجاد وحققوا فيها ما يمكننا أن نطلق عليه المعجزات، مؤكدين أن العمل يمكن تحقيق أي شيء أيا كان والأسماء في ذلك لا يمكن حصرها منهم المهندس هاني عازر ، والدكتور أحمد زويل ، والطبيب مجدي يعقوب ، والدكتور باراك أوباما …الخ.

ان الافراد او الامم اما ان تهتم وتشغل بالها بالأخر وحياته وغير ذلك من أمور تؤدي إلى فشلها وتخلفها، او ان تمضي كل وقتها في العمل وتبذل قصارى جهدها في اتقانه، فيكون تقدم الدولة والخير لأفرادها.

وهكذا جوهر الاديان التأكيد علي ان العمل هو اساس الحياة ففي القراءان الكريم قوله تعالي :: (إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا)

وقال تعالى: (مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ)

وفي السنة النبوية الشريفة :روي أنه ﷺ دخل المسجد فوجد رجلًا لا يغادر المسجد وباقٍ فيه باستمرار، فسأله من ينفق عليك؟ فقال: أخي. فقال له النبي ﷺ: أخوك خير منك.

وفي الدين المسيحي الكثير والكثير مما يدعو للعمل واتقانه ، ويمكننا من المناسبة التي تمر علينا هذه الأيام وهو عيد القيامة المجيد _ الذي بمناسبته أقدم التهنئة لأخوتنا واخواننا المسيحين – فيمكن لأصحاب هذه العقيدة وغيرهم ان يأخذوا من هذا الاعتقاد ومفهومه وفلسفته قيمة ودعوة لكل انسان ان يقود حياته من الأسوأ للأفضل في كل شيء، ويتمسك بهدفه وحلمه بعيدا عن مناطق اليأس والإحباط ، ومتحليا في طريقه لتحقيقه بفضيلة الصبر.

عيد قيامة مجيد

وكل عام والامة الإنسانة بكل حب وخير