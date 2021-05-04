أنقرة (زمان التركية) – نظمت حركة الخدمة حملة مساعدات إنسانية خلال شهر رمضان الكريم للاجئين الأتراك في اليونان الذين هربوا من القمع الممارس ضدهم في تركيا.

وفي إطار حملة المساعدات التي تم تنظيمها بالتعاون بين وقف “تونا” الروماني وجمعية Embrace Relief الأمرييكة تم إرسال شحنات اللحوم المجمدة إلى اللاجئين الأتراك في اليونان.

ولعل أبرز ما يميز هذه الحملة هو كون الغالبية العظمى من الذين قدموا هذه المساعدات للاجئين في اليونان هم أيضا أتراك تركوا وطنهم بعد الأيام العصيبة التي عايشوها عقب انقلاب 2016 ويكسبون قوت يومهم من العمل في مهن مثل توزيع البيتزا أو خدمات التوصيل أو العمل كسائقين في بلدان أخرى.

وتضمنت الشحنات التي تم إعدادها في رومانيا خلال الأيام الأخيرة من شهر أبريل/ نيسان الماضي اللحم المفروم المجمد واللحوم الحمراء والدجاج بنسبة كبيرة بجانب الجبن والشاي والفاصوليا المعلبة.

وتم إيصال المساعدات إلى اليونان عبر شاحنات تبريد ووصلت لمنازل المحتاجين في كل من أثينا وسالونيك، حيث تم توزيع المساعدات وفقا لعدد الأشخاص المقيمين بكل منزل.

من جانبه تقدم أحد المسؤولين عن استلام المساعدات وتوزيعها بالشكر إلى الجمعيات والمشاركين والمتبرعين المشاركين في حملة المساعدات هذه قائلا: “ليرضَ الله عنكم. الأشخاص هنا يشعرون وكأنهم محاصرون، غير أن هذا النوع من المساعدات يجعلهم يشعرون بالتضامن ويدركون أنه لم يتم نسيانهم”.