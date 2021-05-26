أنقرة (زمان التركية) – يتزايد الضغط على تركيا التي أرسلت العديد من المسلحين من إدلب بسوريا إلى ليبيا واتُهمت بخرق حظر الأسلحة المفروض على البلاد، لإنهاء وجودها العسكري في البلد العربي.

قالت آية بورويلة، الخبيرة الزائرة في الكلية اليونانية للدفاع الوطني، إن الضغط على تركيا يتزايد بشكل مستمر لسحب قواتها العسكرية من ليبيا.

وأوضحت بورويلة أن الضغط على جميع القوات العسكرية الأجنبية لمغادرة البلاد يتزايد في ظل البيئة الحالية حيث يسود وقف إطلاق النار في ليبيا ويُتوقع إجراء الانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر.

وأضافت الخبيرة أنه سواء كانت تركيا أو السودان، تمت صياغة قرارين لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإزالة جميع الأصول العسكرية الأجنبية في ليبيا من البلاد، لقد تغير المشهد السياسي كثيرًا.

وتابعت: “لقد زاد الوعي بأن تركيا زادت من وجودها العسكري على ساحل البحر الأبيض المتوسط ​​في ليبيا. أدرك كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حقيقة نية تركيا في ليبيا”.

وتصر أنقرة على أن القوات التركية موجودة في البلاد بدعوة من الحكومة الليبية المعترف بها دوليًا. ومع ذلك، دعت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، جميع القوات الأجنبية في ليبيا، بما في ذلك القوات التركية، إلى مغادرة البلاد.

وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش دعت مؤخرًا ، تركيا إلى التعاون لإنهاء وجود جميع القوات الأجنبية والمرتزقة.

وتركيا لديها قاعدة جوية في ليبيا. وبحسب تقارير إعلامية تركية، تسعى أنقرة أيضًا إلى إقامة قاعدة بحرية.

ويجذب الوجود العسكري التركي المتزايد في ليبيا رد فعل عنيف من فرنسا، التي تتنافس مع تركيا على النفوذ في المنطقة.

وفي تقرير أعدته وزارة الدفاع الأمريكية العام الماضي، ورد أن تركيا أرسلت آلاف المرتزقة إلى ليبيا. وتنفي أنقرة أن يكون للمقاتلين السوريين المنتشرين في ليبيا صلات بجماعات جهادية.

كما تحاول تركيا حاليًا تحسين العلاقات مع كل من واشنطن والاتحاد الأوروبي. ترى أنقرة أن التعاون بشأن ليبيا ورقة رابحة.

وتعد ليبيا هي إحدى النقاط الرئيسية التي ينطلق منها المهاجرون إلى البحر الأبيض المتوسط ​​لدخول الاتحاد الأوروبي بشكل غير قانوني. يشير الخبراء إلى أن تركيا تبحث عن طرق لاستخدام تعاونها في أمن الحدود لصالحها في المفاوضات المستقبلية.

مسعود كاشين، مستشار الرئيس رجب طيب أردوغان، قال إنه إذا انسحبت جميع القوى الأجنبية من ليبيا، فإن الحكومة التركية مستعدة لسحب قواتها. وأكد كاشين أيضًا أن الجيش التركي يمكن أن يلعب دورًا إقليميًا مهمًا في ليبيا.

وقال كاشين: “لم تكن تركيا تريد نفوذاً عسكرياً في ليبيا، ولسنا بحاجة إليه. لكن تركيا والاتحاد الأوروبي قد يتعاونان. وتهدف فرونتكس التركية إلى دعم أمن حدود الاتحاد الأوروبي”.

شاركت تركيا عن كثب في ليبيا، حيث دعمت حكومة الوفاق الوطني المنتهية ولايتها والتي كانت تسيطر على الغرب، ضد قوات الجنرال خليفة حفتر. أرسلت تركيا إمدادات عسكرية ومقاتلين إلى ليبيا، مما ساعد على قلب ميزان القوى لصالح حكومة طرابلس.

كما وقعت تركيا اتفاقية مع الحكومة التي تتخذ من طرابلس مقراً لها لترسيم الحدود البحرية بين البلدين في البحر المتوسط، مما أثار احتجاجات من اليونان وقبرص. وندد البلدان بالاتفاق، قائلين إنه انتهاك خطير للقانون الدولي يتجاهل حقوق دول شرق البحر المتوسط ​​الأخرى.

تهدف حكومة حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، التي تولت السلطة في مارس / آذار، إلى توحيد البلد الذي مزقته الحرب الأهلية منذ ما يقرب من عقد من الزمان. كما تهدف إلى توجيه ليبيا خلال انتخابات عامة في 24 ديسمبر.

ويقول دبلوماسيون في مجلس الأمن إن هناك أكثر من 20 ألف مقاتل ومرتزقة أجنبي في ليبيا، بينهم 13 ألف سوري و11 ألف سوداني، إلى جانب الروس والتشاديين.

واتفقت الدول الخمس عشرة الأعضاء في مجلس الأمن في اجتماع غير رسمي الأسبوع الماضي على أن عودة المقاتلين والمرتزقة الأجانب إلى ديارهم هي السبيل الوحيد للمضي قدما، وفقا للمسؤولين الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم لأن الاجتماع كان مغلقا.

وخلال الزيارة قام بها وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إلى ليبيا في مايو الجاري، قال ردا على مطالبة وزيرة الخارجية الليبية تركيا بسحب قواتها والمقاتلين المدعوين منها، إن الوجود التركي له أهمية من حيث حماية الحقوق والمصالح في شرق البحر المتوسط.

أكار قال إن الوجود التركي في ليبيا له أهمية حيوية أيضًا من حيث حماية الحقوق والمصالح في شرق البحر المتوسط، وأضاف: “نواصل أنشطتنا في شرق البحر المتوسط ​​في إطار اتفاقية التفويض البحري مع ليبيا. ومحاولات اليونان تجاوزها هذا الاتفاق غير مجد.. نحن نؤيد حل المشكلات من خلال القانون الدولي وحسن الجوار والحوار والوسائل السلمية.