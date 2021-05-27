أنقرة (زمان التركية) – حددت وزارة الخزانة والمالية في تركيا نسبة فائدة عالية على ما يمكن تسميته “قرض طوق النجاة” المقدم لأصحاب الأعمال بغية مساندتهم وسط الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد منذ حوالي ثلاث سنوات.

أعلنت الوزارة أن القرض المرتقب يمكن الحصول عليه بداية من الأول من يونيو/ حزيران القادم بـ”الشروط المناسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة”، غير أنها أشارت إلى أن الحد الأقصى للقرض سيكون 200 ألف ليرة وأن نسبة الفوائد ستبلغ 17.5 في المئة.

وسيبدأ صرف “قروض عام 2021” من خلال عشرة بنوك بالتعاون بين اتحاد الغرف والتبادل السلعي وصندوق ضمان الائتمان.

من سينتفعون من القرض؟

سيوفر “قروض 2021” إمكانية تمويل رأس مال الشركة للأعضاء المسجلين في البورصات التجارية أو الصناعية الذين تعرضوا لخسائر بنحو 25 في المئة في عائداتهم لعام 2020 مقارنة بعام 2019 ويتراجع عائدها السنوي دون عشرة مليون ليرة.

وسيصبح بإمكان الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لم يتجاوز عائدها السنوي لعام 2020 مليون ليرة الحصول على قرض بحد أقصى 50 ألف ليرة، بينما سيصبح بإمكان الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يتراوح عائدها السنوي لعام 2020 بين مليون وعشرة ملايين ليرة على قرض بحد أقصى 200 ألف ليرة.

وستقدم حزمة القرض أيضا للشركات إمكانية عدم السداد لمدة ستة أشهر وسداد القرض على 12 قسطًا متساويًا.

كما لفتت الوزارة إلى إمكانية تقديم ضمان لصندوق ضمان الائتمان بدعم من الخزانة على أن تبلغ نسبة الفائدة السنوية على القرض نحو 17.5 في المئة.