أنقرة (زمان التركية) – بعث برلماني عن حزب البعث الحاكم في سوريا، برسالة إلى تركيا يعرض خلالها التحالف ضد الولايات المتحدة الأمريكية، والعودة بالعلاقات الثنائية إلى سابق عهدها.

البرلماني نضال عمار قال إن بلاده عازمه على تطهير الأراضي السورية من كل “المقاولين الأمريكيين مثل داعش والنصرة وحزب العمال الكردستاني”.

وأضاف البرلماني عن حزب البعث: “في هذه الحرب، كل القوى التي تقاتل ضد الإمبريالية الأمريكية والصهيونية الإسرائيلية هم حلفاء طبيعيون لنا. نحن مستعدون للتحالف مع دول المنطقة في هذا النضال. الشرط الوحيد لدينا هو العمل معا”.

وطلب عمار من الشعب التركي الضغط على السياسيين للعودة عن أخطائهم، مشيرا إلى أنهم يريدون إقامة علاقات أخوية كما في السابق، وهذا سيحدث بمرور الوقت.

وانقلبت العلاقات من الود إلى العداوة، عقب الاحتجاجات الأهلية التي اندلعت في سوريا بين النظام والمحتجين، حيث اختارت تركيا الوقوف بصف المعارضة ودعم الجماعات المسلحة ومن ثم إدخال قواتها إلى الأراضي السورية.

وأكد النائب السوري أن تركيا تتصرف وكأنها محتلة للأراضي السورية التي تسيطر عليها، وهذا سلوك غير مقبول.

وتابع عمار: “إذا تحسنت العلاقات، فسيكون الوضع مختلفًا بالفعل. نرى اليوم أن الجانب التركي يستخدم نبرة حادة ضد إسرائيل، لكنهم لا يتخذون خطوات لتحسين العلاقات مع سوريا. وهذا يثير الشكوك حول صدق الموقف تجاه إسرائيل. إذا كان هناك موقف ضد الإمبريالية، فسنكون دائمًا جنبًا إلى جنب”.

ورغم أن العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة متوترة خصوصا مع وصول جو بايدن إلى السلطة إلا أن انقرة تحاول جاهدة إصلاح العلاقات.