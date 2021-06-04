واشنطن (زمان التركية) – قالت ممثلة التجارة الأمريكية كاثرين تاي إن بلادها ستفرض رسوما على ست دول بعد أن خلص تحقيق أجراه مكتب ممثلة التجارة الأمريكية إلى أن ضرائب الخدمات الرقمية الخاصة بهذه الدول تميز بشكل غير عادل ضد الشركات الأمريكية.

وأوضحت “تاي” في بيان أن التحقيق في المادة 301 في الضرائب، الذي أطلقته إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب في يونيو 2020، خلص إلى أنه يجب فرض “تعريفات إضافية على سلع معينة” على النمسا والهند وإيطاليا وإسبانيا وتركيا والمملكة المتحدة.

وأشارت إلى أنه سيتم تعليق الرسوم الجمركية لمدة 180 يوما حتى يمكن التفاوض على اتفاق دولي.