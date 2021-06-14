مقال نقدي أمني للواء دكتور/ شوقي صلاح، أستاذ القانون بأكاديمية الشرطة

القاهرة (زمان التركية) – بداية أسجل بكل تقدير واحترام إعجابي بالمسلسل التليفزيوني المتميز جداً “القاهرة ــ كابول” والذي عرض خلال شهر رمضان الماضي، وتناول بشكل رئيسي ظاهرة التطرف الديني والإرهاب، بمعالجة درامية راقية، ومن خلال مجموعة من الممثلين المبدعين حقاً.. ومخرج اهتم بأدق التفاصيل لأداء ممثليه الدرامي.. ولقد استضافت غالبية القنوات التليفزيونية المصرية كوكبة من النقاد الفنيين للتعليق على المسلسل، وقد أجمعوا على تميز هذا العمل الفني، مع إبدائهم للعديد من الملاحظات النقدية، فالعمل الفني كأي عمل إنساني لا يخلو من أوجه للنقد، ولكن ما كان ملفتاً بالنسبة لي أن البرامج التي عرضت رؤية نقدية للمسلسل لم تستضف ــ على حد متابعتي ــ أي من خبراء الأمن، رغم أن المسلسل يعالج في جوهره قضية أمنية؛ بجانب زوايا أخرى نضعها في الاعتبار: اجتماعية ودينية وسياسية.. لذا فلعلي بهذا المقال أقدم للقراء الأعزاء من وجهة نظر ذات طابع أمني، تتلخص في الجوانب الآتية :

* طارق لطفي الممثل القدير الذي يقوم بدور “رمزي ” زعيم التنظيم الإرهابي، يقوم في مقدمة المسلسل “البرومو” بإطلاق الرصاص من طبنجة على زوجته، وعينه أثناء لحظة الإطلاق ترتعش.. وهي حركة يفعلها فقط المبتدئون في استخدام الأسلحة النارية، والفرض هنا أنه يقوم بدور الإرهابي خليفة الدولة الإسلامية الذي تدرب مراراً على السلاح والقتال والقتل!!!

* إخراج خالد الصاوي لمسدسه، في الحلقة الأولى للمسلسل وأثناء اجتماعه بثلاثة من أصدقاء طفولته، وضع السلاح على الطاولة أمامه وفي مواجهتهم بشكل يحمل تهديداً واضحاً باستخدامه، لمجرد احتدام النقاش مع صديقه “رمزي” حركة لا يفعلها من هو في حكمته وخبرته، والفرض هنا أنه قيادة رفيعة المقام في الأمن السياسي المصري!!!

* الحلقة الخامسة وطفل في سن حوالي ١٠ سنوات يخرج من بوابة أحد الأندية وحده.. هو أمر معتاد لا يلام عليه عناصر أمن البوابات لأي ناد، ويفاجئنا خالد الصاوي وهو يقوم بدور عميد شرطة.. بلومه لعناصر أمن البوابة ويحملهم مسئولية خروج ابنه من النادي دون اعتراض منهم له، ثم يتبين بعد ذلك أن ابنه خرج مع صديق له!!!

* محاولة بائع متجول للأقلام والسبح والكتب ـــ والفرض أنه متطرف دينياً ـــ تجنيد شاب بكلية الهندسة من رواد أحد المقاهي، وليس له أية اهتمامات دينية ظاهرة، أو نقطة ضعف واضحة.. وهذا يتعارض مع منهجية تجنيد أصحاب الفكر المتطرف للشباب؛ وهو عين ما أوضحه رمزي ـــ الذي يقوم بدور خليفة الدولة الإسلامية والشخصية المحورية بالمسلسل ــ حيث أشار إلى أهم معايير اختيار.