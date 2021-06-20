أنقرة (زمان التركية) – كشف أحد المقربين من زعيم المافيا التركي سادات بكر أنه أوقف نشر مقاطع الفيديو التي يفضح من خلالها شخصيات بارزة في تركيا، بعد تلقيه تحذيرًا من دولة الإمارات، بخصوص احتمال تعرضه للاغتيال.

وقال إمرة أولو، أحد المقربين من سادات بكر المقيم حاليا في دبي إن السلطات الإماراتية أبلغت سادات بكر بأن هناك خطرًا على حياته مثل تعرضه للاغتيال بسبب طبيعة الفيديوهات التي ينشرها.

وأضاف أولو أن بكر الذي نشر 9 فيديوهات على مدار شهرين ماضيين، أوقف بث الفيديوهات بشكل مؤقت بسبب هذا الخطر الذي يحاوطه.

وأكد أولو أن سادات بكر سيعاود نشر الفيديوهات التي تفضح الحكومة التركية، ولكن عندما ينتقل إلى بلد جديد غير الإمارات.

وأشار إمرة أولو إلى أن ذلك سيتم الأسبوع المقبل، حيث سينتقل سادات بكر إلى بلد جديد ويبدأ نشر الفيديوهات.

وكان زعيم المافيا سادات بكر كشف الأسبوع الماضي أنه تم استدعاöه من قبل مسؤولين إماراتيين بسبب كثرة الادعاءات المثارة بحقه.

سادات بكر قال إن المسؤولين أبلغوه أنه كسائر الأجانب يعد ضيفا داخل بلادهم، نظرا لعدم وجود قرار من الإنتربول بحقه، وأوضحوا له أنهم تلقوا العديد من التقارير حول احتمال تعرضه للاغتيال. وفق تصريحه.

وذكر سادات بكر أن المسؤولين أخبروه أيضا أنه لا توجد أي مشكلة تتعلق بوجوده داخل البلاد أو مغادرتها، مفيدا أن المسؤولين الإماراتيين تعاملوا معه بكل احترام مثلما يتعاملون مع أي إنسان عادي.

وكان سادات بكر قال في وقت سابق إنه سيوقف نشر مقاطع الفيديو لحين الانتقال إلى مكان آخر بعد أن أصبح الفندق الذي يقيم فيه معروفًا، مع الاستمرار في التواصل عبر تويتر، وجاء ذلك بعد أن توعد بنشر مقطع فيديو عن الرئيس رجب أردوغان، ثم إعلانه تأجيل الخطوة إلى ما بعد لقاء الرئيس التركي مع نظيره الأميركي جو بايدن في قمة الناتو.

وحظيت مقاطع الفيديو التي نشرها سادات بكر وشهر فيها بالعديد من المسؤولين الحاليين والسابقين، بملايين المشاهدات، بمتابعة عالمية.