أنقرة (زمان التركية) – أعلنت وزارة الداخلية في تركيا إيقاف استقبال الرحلات الجوية القادمة من بنجلاديش والبرازيل وجنوب إفريقيا والهند ونيبال وسريلانكا، وفرض حظر سفر على هذه الدول.

أرسلت وزارة الداخلية تعميماً إلى 81 ولاية بشأن “إجراءات الدخول إلى البلاد بعد 1 يوليو 2021”.

على هذا النحو؛ تم تعليق الرحلات الجوية من بنغلاديش والبرازيل وجنوب إفريقيا والهند ونيبال وسريلانكا، وذلك استعدادا لقرار جديد.

وأضاف التعميم أنه سيُطلب من القادمين من بلد آخر، وكانوا في البلدان المذكورة في آخر 14 يومًا، تقديم تقرير اختبار PCR سلبي بحد أقصى 72 ساعة قبل دخول تركيا، كما أنهم سيبقون في العزل لمدة 14 يومًا في أماكن تحددها المحافظات.

ووفق التعميم: “إذا كانت نتيجة اختبار PCR في نهاية اليوم الرابع عشر من الحجر الصحي سلبية، فسيتم إنهاء إجراء الحجر الصحي. لكن سيتم عزل أولئك الذين لديهم نتيجة اختبار PCR إيجابية من تاريخ نتيجة الاختبار، وسيتم إنهاء الإجراء بنتيجة سلبية من اختبار PCR في نهاية اليوم الرابع عشر”.

كما أشار التعميم إلى أنه سيُطلب من الأشخاص القادمين من المملكة المتحدة وإيران ومصر وسنغافورة تقديم تقرير اختبار PCR سلبي حتى 72 ساعة قبل الدخول.