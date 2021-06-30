أنقرة (زمان التركية) – تستعد شبكة “نتفليكس” الأمريكية لعرض مسلسل درامي عن حياة جاهدة صونقو، التي تعد النجمة الأولى في السينما التركية وأول مخرجة فيها.

المسلسل مستوحى من رواية “جاهدة.. الملائكة لا تعيش على الأرض”، للكاتب التركي أيوبهان أركول.

العمل الدرامي من إخراج أوزجان ألبار، الذي حصل على العديد من الجوائر عن أفلامه “الخريف، يستمر طويلا، ذكريات الرياح”.

صونقو ولدت في 27 ديسمبر 1919 في اليمن، شقت طريقها إلى السينما بفيلم “سوز بير الله بير” عام 1933، وفي عام 1950 أسست شركة “صونقو” التي تحمل اسمها.

وحصلت جاهدة صونقو، على جائزة خدمة جمعية كتاب السينما عام 1979، وتوفيت في 18 مارس 1981 عن عمر يناهز 61 عامًا.

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