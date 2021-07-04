أنقرة (زمان التركية) – طالب برلماني فرنسي، ممثل الاتحاد الأوروبي في قيرغيزستان، السفير إدوارد أوير، بالكشف عن مصير التربوي التركي المختفي منذ أكثر من شهر أورهان إيناندي.

البرلماني الفرنسي، رافائيل جلوكسمان، نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي، دعا في رسالة أرسلها إلى السفير إدوارد أوير، بالضغط على السلطات القرغيزية لاتخاذ إجراءات بشأن اختفاء إيناندي، وتقديم معلومات حول نتائج البحث عنه.

وصرح جلوكسمان في رسالته أنه من المقلق أن أورهان إيناندي، الذي يحمل الجنسيتين القرغيزية والتركية، مفقود منذ 31 مايو.

وأشار رافائيل جلوكسمان إلى أن إيناندي، الذي يعيش في قيرغيزستان منذ 25 عامًا، هو مدرس ومؤسس شبكة المدارس الثانوية والجامعات التركية الخاصة في البلاد.

وذكر البرلماني جلوكسمان في الرسالة أن الحكومة التركية اتهمت إيناندي بالارتباط بحركة الخدمة في عام 2019، وأبلغ نائب وزير الخارجية القرغيزي أن الحكومة التركية طالبت بترحيل أوران إناندي في عام 2019.

ونوه رافائيل جلوكسمان بتزايد عمليات الاختطاف والإخفاء القسري التي تقوم بها الحكومة التركية في جميع أنحاء العالم، مؤكدا أن هذا اتجاه ينذر بالخطر ويجب على الاتحاد الأوروبي بالتأكيد ألا يظل صامتًا حيال ذلك.

وتتهم أسرة التركي المختفي، المخابرات التركية باختطافه واحتحازه بالسفارة في قرغيزستان تمهيدا لترحيله إلى أنقرة.