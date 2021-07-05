أنقرة (زمان التركية) – نظم حزب الشعوب الديمقراطي ذو الغالبية الكردية، وقفة احتجاجية أمام سجن سنجان، للمطالبة بالإفراج عن البرلماني السابق عن الحزب عمر فاروق جرجرلي أوغلو.

الحزب قال في بيان إن الوقفة تأتي احتجاجا على عدم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بخصوص الإفراج عن جرجرلي أوغلو، حيث أكدت المحكمة انتهاك حريته الشخصية.

وبدأ المنتمون للحزب تنظيم وقفة احتجاجية أمام سجن سنجان المعتقل فيه جرجرلي أوغلو، وذلك ابتداء من اليوم الاثنين الساعة 11.00.

وأكد البيان على أن جرجرلي أوغلو محتجز في السجن كـ”رهينة”، وذلك رغم قرار المحكمة الدستورية بإطلاق سراحه.

وتابع البيان: “سنواصل النضال في كل مكان ضد الانقلابيين الذين لا ينفذون قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الدستورية”.

وكانت المحكمة الدستورية (AYM) أكدت انتهاك حقوق البرلماني عن حزب الشعوب الديمقراطي جرجرلي أوغلو، الذي أسقطت عضويته البرلمانية وتم اعتقاله في مارس الماضي.

وقبلت المحكمة الدستورية استئناف جرجرلي أوغلو، وخاطبت محكمة العقوبات الثقيلة في كوجلي دعت فيها للإفراج عن جرجرلي أوغلو.

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