أنقرة (زمان التركية) – أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أنقرة لم يعد بإمكانها تصديق الوعود في قضية المباحثات القبرصية، وأنه “لا يمكن أن تخسر 50 عامًا أخرى”.

وقال: لم يعد بإمكاننا تصديقهم من الآن فصاعدا ولا يمكن أن نخسر 50 عاما أخرىأردوغان: سنزف بشرى سارة لقبرص التركية في 20 يوليو

وقال في كلمته لدى وصوله إلى جمهورية شمال قبرص المعلنة من جانب واحد في زيارة رسمية تستمر يومين، إن “قضية قبرص (التركية) قضية شعب كبير عرف بملحمته البطولية التي سطرها عام 1974”.

وأضاف: “علمنا التاريخ والتجارب المؤلمة التي اكتسبناها خلال هذه المرحلة، أن الجانب الرومي ليس لديه نية لإنشاء دولة شراكة قبرصية”.

وتابع: “الذين توهموا أن بمقدورهم القضاء على القبارصة الأتراك اعتمادا على القوى التي يستندون إليها، اصطدموا بالإرادة الفولاذية للشعب القبرصي التركي”، مؤكدا أنه “لن نسمح لبعض الغافلين بغرس سهام الانفصال السامة في قلوب القبارصة الأتراك”.

وأشار إلى أنه “لم يتوان القبارصة الروم عن الاعتداء على أعراض وأرواح وممتلكات جيرانهم الأتراك عبر منظمة “ايوكا” الإرهابية، ولم ينظروا إليهم أبدا على قدم المساواة”.

وقال: “حتى لو أزعجت وحدتنا وتضامنا وأخوتنا مع قبرص التركية بعض الجهات في الولايات المتحدة إلا أننا سنمضي بحزم على هذا الطريق”.

وأكد أردوغان أن “الحل العادل والمستدام بقبرص لا يمكن أن يتحقق إلا بمقاربة تأخذ بعين الاعتبار الحقائق في الجزيرة”.

وختم قائلا: “انتهينا من إعداد مشروع المجمع الرئاسي لجمهورية شمال قبرص التركية وسنبدأ ببنائه قريبا”.