أنقرة (زمان التركية) – أعلن الفنان التركي المقيم في ألمانيا، فرحات تونش، أن الشرطة الألمانية أبلغته أنه ضمن قائمة اغتيالات.

وعبر حسابه نشر تونش تغريدة أعلن خلالها تلقيه تحذيرا من الشرطة الألمانية يفيد بوجود خطر على حياته.

وقال المدير السابق لمتحف أنقرة للنحت والرسم: “تواصل فريق الشرطة الخاصة من مركز شرطة مدينة دارمشتات الألمانية معي بسبب ورود اسمي في قائمة موت تضم 54 شخصا، وقاموا بإبلاغي بوجود خطر على حياتي وأنهم سيتواصلون معي بشأن هذا الأمر”.

ماذا حدث؟

بدأت الشرطة الألمانية تحذير عدد من الأشخاص بسبب تداول المجموعات المناصرة لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا لقائمة بأسماء صحفيين معارضين تضم أكثر من 50 اسما على منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.

وتوجهت فرق الشرطة إلى منازل عدد من الصحفيين الأتراك وطالبتهم بتوخي الحذر والتواصل معهم في حال شعورهم بأي خطر.

هذا وأعلنت الشرطة تلقيها معلومات بشأن قائمة الاغتيالات.

في سياق متصل دعا اتحاد الصحفيين الألمان، الحكومة الألمانية إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة التهديدات والمضايقات والاعتداءات المتزايدة ضد الصحفيين الأتراك المعارضين المقيمين في ألمانيا.

رئيس اتحاد الصحفيين الألمان، فرانك أوبيرال، قال إنه وفقًا للمعلومات التي تلقوها من مصادر الشرطة، فإن هناك قائمة تصفية واغتيال تضم 55 شخصًا، بينهم صحفيين أتراك معارضين.