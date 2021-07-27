أنقرة (زمان التركية) – حذرت وكالة التصنيف الائتماني الدولية موديز، بنوك ثلاث دول، بينهم تركيا، من أصول عالية المخاطر.

تحتل نيجيريا المرتبة الأولى بين الدول التي شملها التحذير، تتبعها كلا من تركيا وكولومبيا.

وتعتقد وكالة موديز أن إزالة تدابير التخفيف التنظيمي ستزيد القروض المتعثرة بمقدار 300 نقطة أساس في نيجيريا، و 130 نقطة أساس في كولومبيا و100 نقطة أساس في تركيا بحلول نهاية عام 2021.

وهناك عامل آخر تم التأكيد عليه في التقرير وهو أنه من المتوقع أن يؤثر تباطؤ نمو القروض وزيادة عمليات إعادة الهيكلة على الحسابات في تركيا.

وتابع التقرير: “في حين تم تمديد فترة متابعة القروض المتعثرة لمدة سنة ونصف بسبب وباء كورونا، لم يتضح بعد ما إذا كانت هذه الفترة ستمدد مرة أخرى في سبتمبر”.

تصنيف البنوك في تركيا على أن لديها أصول عالية المخاطر يعني درجة سيئة للاقتصاد، وهذا يعني أيضًا أن البنوك لا تستطيع تحصيل مستحقاتها.

وكتبت رويترز الأسبوع الماضي أن الحكومة التركية تخطط لاتخاذ خطوة توسع ائتماني جديدة لتحفيز النمو والسوق قبل الانتخابات. لكن في العام الماضي، أدى إدخال البنوك العامة وتوزيع القروض منخفضة الفائدة إلى انخفاض كبير في صافي أرباح البنوك الثلاثة (خلق، زراعات، وقف).