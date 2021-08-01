أنقرة (زمان التركية) – انتقد رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، في تركيا، علي باباجان، تكرار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمرًا اعتاد على فعله دون إن كان الحدث مناسبًا أم لا.

باباجان علق على توزيع أردوغان خلال تواجده في مدينة مرماريس بولاية موغلا جنوب تركيا، التي اشتعلت في غاباتها الحرائق، عبوات الشاي على الأهالي المنكوبة بدلا من مساعدتهم بشيء آخر، ذو فائدة لهم.

وخلال تغريدة على تويتر، شارك باباجان مقطع فيديو يظهر فيه أردوغان يلقي عبوات الشاي على الأهالي، معلقا “يكفي إلى هذا الحد، هناك شيء اسمه العيب”.

كما انتقد هذا السلوك علي حيدر هاكفيردي، نائب حزب الشعب الجمهوري في أنقرة، حيث قال: “لقد وزع الشاي على المواطنين المتضررين من الحريق في مرماريس مرة أخرى. يمكن للناس الآن تحضير الشاي مع سقوط الجمر في الموقد!”.

وبينما كان هناك حزن في ولاية ريزا الأسبوع الماضي بسبب وفاة 6 أشخاص بجانب اثنين في عداد المفقودين جراء السيول، قام أردوغان بتوزيع الشاي على الحضور. وقوبل تصرف أردوغان، أثناء زيارته المناطق المتضررة من السيول في ولاية ريزا شمال البلاد بانتقاد شديد.

وحسب أحدث بيانات لوزارة الصحة التركية، أصيب جراء الحرائق 410 أشخاص، لا يزال 10 منهم يتلقون العلاج في المستشفيات.

وأفادت هيئة إدارة الطوارئ التركية، بوفاة ستة أشخاص نتيجة الحرائق التي تمت السيطرة على 88 من أصل 98 حريقا.

وأعلن أردوغان الأجزاء المتضررة من الحرائق “مناطق منكوبة”.