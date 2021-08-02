أنقرة (زمان التركية) – كشفت مصادر بوزارة الخارجية التركية عن استدعاء القائم بالأعمال اليوناني لدى أنقرة على خلفية مقتل مواطن تركي في مدينة أدرنة الحدودية مع اليونان نتيجة لإطلاق نار من الجانب اليوناني.

كان مواطن تركي يدعى محمد دورجون في قرية أضاسرهانلي التابعة لبلدة ميريتش بمدينة أدرنة والواقعة على الحدود مع اليونان قد توجه برفقة زميله س.ش إلى الجزيرة الصغيرة الواقعة على نهر ميريتش لأخذ القوارب التي استخدمها اللاجئين لعبور النهر من ثم تركوها هناك.

وفي تلك الأثناء وقعت مشاجرة بين دورجون ورفيه مع أشخاص مدنيين على الجانب اليوناني. وأثناء المشاجرة تم إطلاق نيران من الجانب اليوناني أصابت دورجون في وجهه ليلقى حتفه على الفور.

وعلى الفور عاد رفيقه س.ش إلى القرية وأبلغ المسؤولين بالأمر. وعلى خلفية هذا انتقلت الدوريات الحدودية إلى المنطقة، حيث قامت بنقل جثمان دورجون إلى المشرحة بمستشفى ميريتش.

وفي إفادته ذكر ش.س، الذي تبين أنه كان تحت تأثير الخمر، أنهم لم يكونوا على الجانب اليوناني وأنهم توجهوا لأخذ القوارب بالجزيرة الواقعة على النهر غير أنه في تلك الأثناء وقعت مشادة مع أشخاص على الجانب الأخر أسفرت عن إطلاق النار عليهم.