أنقرة (زمان التركية) – تم إخماد حرائق هائلة اندلعت في عدد من المدن التركية قبل نحو ثمانية أيام، غير أن النيران لا تزال مشتعلة في ست مدن، من بينها حريقان بولاية أنطاليا وخمسة حرائق بولاية موغلا وحريق في كل من إسبرطة ودنيزلي وباليكسير ومانيسا.

وأسفرت الحرائق المتواصلة منذ 28 يوليو/ تموز الماضي عن مقتل شخص في موغلا وسبعة أشخاص في أنطاليا.

وتتواصل جهود تبريد المناطق التي أخمدت فيها حرائق الغابات.

وزير الغابات والزراعة التركي، بكر بكدميرالي، قال إن فرق الإطفاء نجحت في السيطرة على 152 حريقا في 32 مدينة ولا تزال تعمل على إخماد 11 حريقا في ست مدن.

وعلى الصعيد الآخر أعلن وزير الصحة، فخر الدين كوجا، أن في موغلا 36 شخصا لا يزالون يتلقون العلاج ولقي شخص مصرعه، وأن في أنطاليا 11 شخصا يتلقون العلاج ولقى سبعة أشخاص مصرعهم.

هذا وتلقت تركيا مساعدة دولية لإخماد الحرائق من أذربيجان وإيران وروسيا وكرواتيا وإسبانيا وأوكرانيا بواقع 18 طائرة.

وتنتقد المعارضة في تركيا تأخر الاستجابة الحكومية، في السيطرة على الحرائق، الأمر الذي تسبب في تزايد الخسائر المادية الهائلة وفي الأرواح.