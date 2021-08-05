أنقرة (زمان التركية) – أسفر اجتماع المجلس العسكري الأعلى في تركيا برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان عن إحالة 30 عسكريا للتقاعد.

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالين قرارات المجلس العسكري الأعلى، والتي من بينها تعيين موسى أفسافار في قيادة القوات البرية.

كما نصت القرارات على تمديد فترة ولاية قائد القوات الجوية اللواء حسن كوتشوك أقيوز، وقائد القوات البحرية الأدميرال عدنان أوزبال لمدة عام واحد.

وقال كالين: “تم تمديد فترة تولي المنصب لـ 44 جنرالاً وأميرالاً لمدة عام واحد، وتم تمديد فترات عمل 320 عقيداً لمدة عامين”.

وأضاف قالين:”اعتبارًا من 30 أغسطس 2021، تمت ترقية 17 جنرالًا وأدميرالًا إلى رتبة أعلى، كما تمت ترقية 56 عقيدًا إلى رتبة جنرالات وأدميرالات”.

وتابع: “تقاعد أحد الجنرالات اعتبارًا من 1 سبتمبر 2021 بسبب الحد الأدنى للسن، وتم إحالة 29 جنرالًا وأدميرالًا إلى التقاعد، اعتبارًا من 30 أغسطس، بسبب نقص الموظفين”.

يشار إلى أن هذا الاجتماع المغلق الذي استمر ساعتين، حضره نائب الرئيس فؤاد أوكتاي، وزير العدل عبد الحميد جول، وزير الخزانة والمالية لطفي إيلفان، وزير التربية الوطنية ضياء سلجوق، وزير الدفاع الوطني خلوصي أكار، رئيس الأركان يشار جولر، قائد القوات البرية العميد أوميت دوندار.

يذكر أن أردوغان قام بتصفية معظم الضباط المحسوبين على المعسكر الأوراسي، وعلى رأسهم أوميت دوندار الذي قدمه النظام في وقت سابق على أنه من أبرز القادة الذين منعوا انقلاب 2016 المزعوم.