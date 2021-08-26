أنقرة (زمان التركية) – أصرت حركة طالبان الأفغانية، على الانسحاب الكامل للقوات العسكرية التركية من البلاد، وقالت إن ما تحتاجه من تركيا مساعدة فنية من قبل مدنيين لتشغيل المطار.

وكالة “رويترز” نقلت عن مسؤول تركي كبير، قوله إن طالبان طلبت دعمًا فنيًا لتشغيل مطار كابول، لكنها طالبت أيضًا برحيل جميع الوحدات العسكرية التركية في البلاد، مما يجعل من الصعب القيام بأي مهمة فنية محتملة.

وأوضح المسؤول التركي أن ضمان سلامة الموظفين الأتراك الذين سيكونون في مطار كابول بدون القوات المسلحة التركية عمل محفوف بالمخاطر، مضيفًا أنه ليس من الواضح ما إذا كانت تركيا ستوافق على تقديم المساعدة الفنية.

وأكد مسؤولان تركيان لوكالة “رويترز” أن هذا الطلب المشروط من طالبان ترك أنقرة أمام قرار صعب بشأن قبول وظيفة خطيرة.

ومساء الأربعاء أعلنت وزارة الدفاع التركية البدء في إجلاء الجنود الأتراك من أفغانستان.

واليوم وصلت أولى طائرات الإجلاء أرض الوطن وعليها ما يزيد عن 300 عسكريا تركيا.

وقال مسئولون أتراك إن عمليات الإخلاء ستنتهي في غضون 48 ساعة على الأكثر.

وتكمن أهمية إبقاء المطار مفتوحًا بعد تخلي القوى الأجنبية عن السيطرة عليه أمرًا حيويا ليس فقط لأفغانستان للبقاء على اتصال بالعالم، ولكن أيضًا للحفاظ على إمدادات وعمليات الإغاثة.

وكانت تركيا أشادت بـ “التصريحات المعتدلة” لطالبان منذ سيطرتهم على كابول وقالت إنها منفتحة على الاجتماع معهم بمجرد تشكيل حكومة جديدة. وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد يوم الثلاثاء: “نريد إقامة علاقات جيدة مع تركيا والحكومة التركية والشعب المسلم في الأمة التركية. أما القوات التركية المتمركزة في أفغانستان فلا نحتاجها في بلادنا وسنؤمن أنفسنا المطار بعد انتهاء الاخلاء”.

من ناحية أخرى، قالت الولايات المتحدة إنها تنسق مع طالبان وكذلك الشركاء الإقليميين بشأن التشغيل المستقبلي لمطار كابول.