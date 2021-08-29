أنقرة (زمان التركية) – قال نائب البرلمان الاتحادي عن حزب الخضر، جيم أوزدمير، إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لديه علاقات مع منظمة “العثمانيون الألمان” الإجرامية التي تنشط في ألمانيا.

وأوضح أوزدمير أن منظمة “العثمانيون الألمان” تشمل الدعارة وتجارة الأموال وتجارة المخدرات وكل ما يخطر ببال أي شخص، بما في ذلك التهديدات والعنف والجريمة المنظمة.

وأضاف أوزدمير أنهم أيضا يتحدثون عبر الهاتف مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، فتركيا أسست منظمة إرهابية خارج أراضيها، أسستها في ألمانيا.

وأشار أوزدمير إلى أنه هو وحزبه مارسوا ضغوطا على الحكومة الفيدرالية من أجل حظرها، وفي النهاية تم حظر هذه المنظمة، مؤكدا أنه في حالة وصول حزب الخضر للسلطة، سيتم سحق هذه المنظمة بشكل كامل.

وفي سياق منفصل، ذكر أوزدمير أنهم كحزب لا يميزون أي شخص بناء على أصله، فالمهم بالنسبة لهم المكان الذي يريد هؤلاء الناس الذهاب إليه، وليس من أين أتوا.

وتابع أوزدمير: “علينا أن نلتقي ببوتين أو بالشيعة أو بأسماء مثل أردوغان. لكننا لا نريد التنازل عن قيم هذا البلد أثناء إجراء هذه المفاوضات. لن نتنازل عن الديمقراطية ونريد أن نكون مع الأشخاص الذين يريدون الديمقراطية في تلك البلدان. اسمحوا لي أن أوضح، لن نسمح أبدًا بنقل أنظمة القمع في تلك البلدان إلى هذا البلد”.