أنقرة (زمان التركية) – سلط نجم البوب التركي، تاركان، الضوء على مدينة تونجالي التي تشهد حرائق مروعة.

تشهد عدد من البلدات في مدينة تونجالي أو “درسيم” حسب التسمية الكردية، حرائق مروعة منذ ما يقرب من 13 يوما، وتتسبب في وقوع خسائر مادية وفي الأرواح.

ورغم حجم الدمار الذي تعيشه المدينة، تأخر التدخل الجوي لإخماد الحريق. صباح اليوم فقط بدأت السلطات في التدخل الجوي بعد استغاثات واسعة من المواطنين والمشاهير الأتراك.

تاركان أطلق استغاثة على تويتر أعرب خلالها عن تمنيه أن يتم التدخل سريعا لإخماد الحرائق في درسيم الآن قبل أي وقت آخر.

وقال تاركان خلال تدوينة إن قلبه ودعائه مع درسيم، متمنيا السلامة لها.