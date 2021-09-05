أنقرة (زمان التركية) – توفيت سيدة أعمال أوكرانية، في إسطنبول، بعد خضوعها لجراحة تجميل.

أسونوفا أكاهوبا، البالغة 42 عاما، جاءت إلى تركيا لإجراء عملية تجميل، وبالفعل خضعت للعملية في مركز طبي بمنطقة شيشلي في إسطنبول يوم الخميس الماضي.

أكاهوبا أجرت عملية شد الثدي وإزالة الجلد الزائد.

بعد خروجها من المركز ساءت الحالة الصحية لسيدة الأعمال الأوكرانية، واتصلت بخدمة الطوارئ 112 بسبب تدهور حالتها، ولكنها توفيت على الفور في المستشفى التي نقلت إليها.

مكتب المدعي العام في اسطنبول، فتح تحقيقًا في وفاة المرأة. سيعلن عن سبب الوفاة بعد تشريح الجثة في معهد الطب الشرعي.

وأدلى ألبير تشابان أوغلو، مسؤول العيادة في شيشلي، ببيان بشأن مزاعم الإهمال، حيث قال إنهم حزينون لفقدان أكاهوبا، الأوكرانية الأصل، مشيرا إلى أنه تم إجراء جميع الفحوصات والضوابط اللازمة على المريض قبل العملية، وتم إجراء العملية من قبل الجراحين المهرة وفقًا للإجراءات الطبية.

ومن ناحية أخرى، علم أن عائلة أكاهوبا لم تتسلم جثتها من معهد الطب الشرعي حتى الآن.