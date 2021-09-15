أنقرة (زمان التركية) – قالت قطر إنها تجري مع تركيا دراسات فنية حول تشغيل مطار حامد كرزاي الدولي في العاصمة الأفغانية كابول.

تستمر حالة عدم اليقين بشأن مطار كابول في أفغانستان، حيث انتقلت الإدارة إلى حد كبير إلى طالبان بعد قرار الولايات المتحدة بالانسحاب.

وأخيراً، قال وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إن قطر وتركيا تجريان دراسات فنية في المطار.

ودعا آل ثاني إلى الحوار مع الافغان وحكومة طالبان، مشيرا إلى أن استبعاد افغانستان وقطع العلاقات ليس هو الحل.

وشدد الصانع على أن السبيل الوحيد للخروج من الوضع الأفغاني هو الحوار، متابعا: “موقفنا ليس استبعاد أفغانستان وعدم قطع العلاقات لأن طالبان استولت على السلطة”.

وفي سياق تقديم معلومات تفيد بأن قطر وتركيا تجريان دراسات فنية في مطار حامد كرزاي الدولي في كابول، أعلن آل ثاني أن المفاوضات بشأن ضمان أمن المطار مستمرة.

يذكر أن أنقرة اضطرت لسحب القوات التركية من مطار حامد كرزاي مع رفض حركة طالبان أي وجود عسكري في المطار، وقالت تقارير إن الحركة طلبت وجود شركة مدنية تتولى أمن وتشغيل المطار.