أنقرة (زمان التركية) – قال نائب حزب الشعب الجمهوري، توران أيدوغان، إن 74% من العائلات في تركيا تجد صعوبة في شراء أغذية وحفاضات الأطفال.

قدم أيدوغان اقتراحًا لإنشاء لجنة أبحاث برلمانية لمنع فقر الأطفال، استنادًا إلى تقرير منصة شبكة الفقر المدقع، التي تعمل على الفقر المدقع، مشددًا على أن البرلمان يجب أن يعمل على مكافحة فقر الأطفال.

وأضاف أيدوغان أنه من غير المعقول أن يظل البرلمان غير حساس للقضية بينما هذه البيانات تظهر الحقائق المريرة.

وأوضح أيدوغان أنه وجد أرقاما مذهلة للغابة في تقرير منصة شبكة الفقر المدقع، فعلى سبيل المثال، وجد أن 74% من العائلات واجهت صعوبة في شراء أغذية الأطفال وحفاضات الأطفال، بينما لم تستطع 21% شراء أي من هذه الأدوات.

وجاء في التقرير أنه يتعين على العائلات إطعام أطفالهم الذين تتراوح أعمارهم بين 0-3 سنوات بأطعمة لا تحتوي على قيمة غذائية كافية لهذه الفئة العمرية، مثل الحساء الفوري، وماء السكر، وعصيدة الأرز.

وأكد أيدوغان على ضرورة قيام البرلمان بتطوير المزيد من السياسات الاجتماعية بشأن هذه القضية، متابعا: “يجب أن يكون هناك نهج قائم على الحقوق لمكافحة عدم المساواة في الدخل والفقر. بمعنى آخر، لا يكفي تقديم المساعدة الاجتماعية لحل هذه القضايا، ومن المفهوم بوضوح من بيانات التقرير المذكور أن المساعدة الاجتماعية المقدمة ليست كافية”.