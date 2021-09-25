أنقرة (زمان التركية) – عثرت السلطات الألمانية على قائمة تضم أسماء أتراك من حركة الخدمة، داخل إحدى الفنادق في دوسلدورف عاصمة ولاية شمال الراين.

القائمة عثر خلال اعتقال رجل تركي يبلغ 40 عاما، حيث وجدت بصحبته القائمة وأسلحة وذخيرة.

وذكرت السلطات الألمانية أنه جار حاليا استجواب الرجل التركي، للكشف عن سسذ حيازة قائمة تتضمن شخصيات تابعة لحركة فتح الله كولن.

وأوضحت الشرطة أنها حذرت الأشخاص الوارد أسماؤهم في القائمة، مشيرة إلى أن تحرياتها مستمرة للتأكد مما إذا كان نوايا للهجوم على هؤلاء الأشخاص أو التجسس ضدهم.

يذكر أنه خلال عملية اعتقال الرجل التركي، اضطر حوالي 550 ضيفًا إلى مغادرة الفندق، وتم تطويق الشوارع المحيطة بشدة.

يذكر أن جهاز المخابرات التركي نفذ عدة عمليات اختطاف لمعارضين أتراك مقيمين في الخارج.