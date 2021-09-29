أنقرة (زمان التركية) – قال الصحفي التركي تونجاي مولافيس أوغلو، إن الناخبين المنفصلين عن حزب العدالة والتنمية الحاكم في منطقة جنوب شرق الأناضول توجهوا صوب حزبي المستقبل والديمقراطية والتقدم المنبثقين من حزب العدالة والتنمية.

وذكر مولافيس أوغلو في مقال بصحيفة جمهوريت التركية، أن استطلاع الرأي الذي أجراه أردوغان عقب زيارته إلى دياربكر أسفر عن نتائج جددت آماله فيما يخص نسب الأصوات، مفيدا أن أردوغان يرى أن تصريحاته التي أكد فيها رغبته في مبادرة الانفتاح الكردي غير أن العمال الكردستاني والشعوب الديمقراطي الكردي أفسدوا الأمر قد لاقت مردودا لدى الناخبين.

وأضاف مولافيس أوغلو أن من بين المعلومات المتداولة أنباء عن إعداد أردوغان مبادرة انفتاح جديدة استنادا على نتائج استطلاع الرأي الذي أجراه عقب زيارته إلى المنطقة.

مولافيس أوغلو قال: “يبدو أن نهاية حكم النظام الرئاسي قد اقتربت إن لم تشهد البلاد أي وضع استثنائي وتمكنت من إجراء الانتخابات بدون أي حيل وألاعيب”.