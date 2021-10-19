أنقرة (زمان التركية) – اتهم البرلماني التركي المعارض دنيز يافوزيلماز، الرئاسة التركية بإخفاء الجمعيات والمؤسسات التي تتلقى مساعدات من وزارة المالية.

ياتي ذلك في الوقت الذي يتزايد فيه النقاش حول الامتيازات التي تحصل عليها الجمعيات والمؤسسات القريبة من حزب العدالة والتنمية.

ذكر يلماز البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، أن تقرير النشاط العام للرئاسة أخفي الجمعيات والمؤسسات التي تلقت مساعدات من الخزانة.

وأضاف يافوزيلماز عبر تدوينة على تويتر: “وجدنا أن محكمة الحسابات أخفت الجمعيات والمؤسسات التي تلقت مساعدات من الخزينة في تقرير النشاط العام لرئاسة الجمهورية”.

وأكد النائب التركي أن هذا الوضع مخالف لمبدأ المساءلة ويضر بالشفافية المالية.

يذكر أنه خلال الأيام الماضية، تم تفجير العديد من الفضائح تخص وقف “توجفا”، والتي كان من أبرزها التورط في قتل عسكريين ليلة الانقلاب، ومصادرة المؤسسات التابعة لحركة الخدمة، فضلا عن تعيين الموالين للحكومة في الوظائف الحكومية.