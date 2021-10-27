أنقرة (زمان التركية) – وصلت النجمة العالمية الشهيرة إتزيار إيتونيو مارتينيز، التي تلعب دور شخصية لشبونة في المسلسل التلفزيوني La Casa De Papel، مدينة إسطنبول.

مارتينيز جاءت إلى تركيا من أجل مشاهدة عرض الفيلم التركي الذي تشارك فيه “إضراب”.

ونشرت الممثلة التركية، تانسال أونجال، بطلة مسلسل “شقة الأبرياء” صورة تجمعها بمارتينيز على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وفيلم “إضراب” هو من إخراج وكتابة التركي متين ياغين، ويحكي عن قصة خيالية للمقاومة الحقيقية لعمال الحرير في بورصة عام 1910 ضد ظروف العمل السيئة، المتشابكة مع العالم بأسره.

تم تصوير فيلم إضراب، الذي انتهى تصويره قبل وباء كورونا، في تركيا وإسبانيا.

وسيُعرض فيلم “إضراب” في دور العرض في 29 أكتوبر.

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