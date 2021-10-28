موسكو (زمان التركية) – قالت روسيا إن الطائرات التركية بدون طيار من طراز (بايراكتار تي بي 2) تساهم في زعزعة الاستقرار بمنطقة الصراع في أوكرانيا.

ونقلت وكالة (سبوتنيك) النسخة التركية عن لسكرتير الصحفي للكرملين، ديمتري بيسكوف، قوله للصحفيين يوم الأربعاء: “تأكدت مخاوفنا من أن مثل هذه الأسلحة التي تقدمها تركيا للجيش الأوكراني يمكن أن تسبب زعزعة الاستقرار على طول خط التماس”.

وأشار بيسكوف إلى أن الأسلحة التركية، يمكن استخدامها بمنطقة دونباس في أوكرانيا”.

من جانبها، أكدت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، في منشور على فيسبوك، استخدام طائرات تركية بدون طيار في عمليات بمنطقة الصراع.

ونقلت سبوتنيك عن رئيس الأركان العامة الأوكراني فاليري زالوجني قوله إن الدرونات التركية من طراز بياراكتار تي بي 2 س استُخدمت لأول مرة “لغرض القتال” في 26 أكتوبر.

وقال زالوجني إن الطائرات المسيرة، استخدمت بعد مقتل جندي أوكراني، وعندما “لم يتحقق” مطلب الجيش الأوكراني بوقف إطلاق النار.

وأضاف قائد الجيش الأوكراني أن “الطائرة بدون طيار لم تخرج من خط الصراع، ودمرت صواريخها الموجهة مدفعًا واحدًا، وبعد ذلك انتهى إطلاق النار”. وشارك زالوجني لقطات من غارة الطائرات بدون طيار.

في حين علق وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، على الأمر قائلاً: “إن أنقرة تسلح نظام كييف الذي يسيطر عليه النازيون الجدد”، على حد وصفه.

الخبير التركي في الشأن الروسي كريم هاس، قال في تغريدة على تويتر إن لافروف حذر من نتائج احتمال انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي.

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في أبريل الماضي، إنه لا ينبغي اعتبار العلاقة التركية الأوكرانية مبادرة ضد أي دولة ثالثة”.

ويشار أن بولندا هي الأخرى مهتمة بالطائرات بدون طيار التركية لمواجهة روسيا.