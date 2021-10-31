أنقرة (زمان التركية) – قال وزير الخارجية التركي، مولود تشافوش أوغلو، إنه لا يمكن لوم تركيا على الطائرات بدون طيار التركية التي تم تصديرها إلى أوكرانيا و أي دولة أخرى.

تصريحات تشافوش أوغلو جاءت عقب لقاء مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في روما على هامش اجتماعات قمة العشرين.

وأوضح وزير خارجية تركيا أن المسيرات التركية المسلحة بدون طيار (SİHA) التي تستخدمها أوكرانيا حتى وإن تم إنتاجها في تركيا، لكن مسئولية استخدامها تعود إلى أوكرانيا، وبالتالي لا يمكن إلقاء اللوم على تركيا.

وأضاف تشافوش أوغلو:”إذا اشترى بلد ما سلاحا، فلا يمكن الإشارة إلى هذا السلاح بأنه سلاح تركي أو روسي أو أوكراني. إذا اشترته دولة منا، فهو ليس منتجًا تركيًا بعد الآن. ربما تم إنتاجه في تركيا، لكنه يخص أوكرانيا. ولا يمكن لوم تركيا على ذلك”.

وتابع الوزير التركي: “تركيا تصادف أيضًا أسلحة مختلفة من دول مختلفة أثناء الحرب ضد الإرهاب، في بعض الأحيان، أثناء حربنا ضد الإرهاب في دول مختلفة، نواجه أسلحة مختلفة من دول مختلفة، بما في ذلك روسيا. لا نلوم روسيا أبدًا”.

وأكد تشافوش أوغلو أنه يجب على أوكرانيا أيضا أن توقف عن استغلال اسم تركيا.

وكانت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، أكدت في منشور على فيسبوك، استخدام طائرات تركية بدون طيار في عمليات بمنطقة الصراع.

ونقلت وكالة (سبوتنيك) النسخة التركية عن السكرتير الصحفي للكرملين، ديمتري بيسكوف، قوله للصحفيين يوم الأربعاء: “تأكدت مخاوفنا من أن مثل هذه الأسلحة التي تقدمها تركيا للجيش الأوكراني يمكن أن تسبب زعزعة الاستقرار على طول خط التماس”.

وأشار بيسكوف إلى أن الأسلحة التركية، يمكن استخدامها بمنطقة دونباس في أوكرانيا”.

ونقلت سبوتنيك عن رئيس الأركان العامة الأوكراني فاليري زالوجني قوله إن الدرونات التركية من طراز بياراكتار تي بي 2 س استُخدمت لأول مرة “لغرض القتال” في 26 أكتوبر.

وقال زالوجني إن الطائرات المسيرة، استخدمت بعد مقتل جندي أوكراني، وعندما “لم يتحقق” مطلب الجيش الأوكراني بوقف إطلاق النار.

وأضاف قائد الجيش الأوكراني أن “الطائرة بدون طيار لم تخرج من خط الصراع، ودمرت صواريخها الموجهة مدفعًا واحدًا، وبعد ذلك انتهى إطلاق النار”. وشارك زالوجني لقطات من غارة الطائرات بدون طيار.

في حين علق وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، على الأمر قائلاً: “إن أنقرة تسلح نظام كييف الذي يسيطر عليه النازيون الجدد”، على حد وصفه.

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغانقال في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في أبريل الماضي، إنه لا ينبغي اعتبار العلاقة التركية الأوكرانية مبادرة ضد أي دولة ثالثة”.