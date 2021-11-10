أنقرة (زمان التركية) – أدلى زعيم حزب الحركة القومية التركي، دولت بهشالي، الشريك في تحالف الشعب الحاكم، بتصريحات مثيرة للجدل خلال اجتماع تكتل نواب الحزب بالبرلمان.

وذكر بهشالي في كلمته أن المعارضة هي مسؤوليته الديمقراطية والأساسية رغم كونه شريكا في التحالف الحاكم.

وأكد بهشالي على أهمية المعارضة أكثر من تولي السلطة بالأنظمة الديمقراطية قائلا: “المعارضة لا تعنى الاعتراض على كل إجراء وخطوة يتم اتخاذها.. السلطة الحاكمة حاضرة في كل نظام أما المعارضة فحاضرة في الأنظمة الديمقراطية”.

وأشار بهشالي إلى تمتع المعارضة بمكانة أهم من السلطة الحاكمة في الأنظمة الديمقراطية، قائلا: “السلطة الحاكمة حاضرة في كل نظام، أما المعارضة فستجدها فقط في الأنظمة الديمقراطية.

أضاف قائلا: على الرغم من كون حزب الحركة القومية شريكا بالتحالف الحاكم فإن المسؤولية الديمقراطية التي يتولاها هي المعارضة، وبالإضافة إلى هذا فهو مسؤول أيضا عن تحقيق التوازن والرقابة داخل البرلمان”.

هذا وأكد بهشالي أنه بالأنظمة الديمقراطية يتم ممارسة مهمة المعارضة ضد السلطة الحاكمة في إطار برنامج، وضمن حدود أخلاقية باتباع وسائل مشروعة وقانونية وأن معارضة الدولة والشعب والقضايا القومية يُعد بمثابة تخابر وتطرف ودلالة على النفاق.

أضاف قائلا: “وعلى الرغم من أن تداعيات البيان المشترك الصادر عن سفراء عشر دول داخل تركيا لم تهدأ بعد فإن كليجدار أوغلو يطل علينا الآن لخدمة الغرض عينه ولكن بماهية مختلفة”.

تصريحات دولت بهشالي الغامضة، فسرها البعض بأنها محاولة للحجر على المعارضة، ومنعها من الانتقاد، وحصر دورها في تقديم الدعم للحكومة، وإلا تم اعتبار أفرادها خونة ينفذون أجندات خارجية.

البعض الآخر اعتبر تصريحات زعيم حزب الحركة القومية، تشير إلى استعداده للانفصال عن التحالف الحاكم.