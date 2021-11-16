أنقرة (زمان التركية) – بلغت نسبة الزيادة المقترحة في الموازنة المخصصة لوزارة الدفاع التركية خلال عام 2022، 20 بالمئة لتسجل 80 مليار و439 مليون و536 ألف ليرة.

تستعد لجنة التخطيط والموازنة بالبرلمان التركي لمناقشة الحسابات النهائية لوزارة الدفاع.

وخلال عام 2021 بلغت الموازنة المخصصة لوزارة الدفاع 61 مليار و484 مليون و939 ألف ليرة، بينما شهدت الموازنة المقترحة للوزارة لعام 2022 زيادة بنحو 20 في المئة لتسجل 80 مليار و439 مليون و536 ألف ليرة.

وأوضح مقترح موازنة الوزارة، الذي تضمن أيضا معلومات بشأن البرامج الفرعية، أن عدد الدول المدرجة ضمن البرامج الفرعية بلغ 36 دولة خلال عام 2021 وأنه من المنتظر أن يرتفع إلى 39 دولة في عام 2022 مشيرا إلى أن عدد الدول الذي يُسعى لتحقيق في إطار عمليات دعم وحماية السلم يبلغ 11 دولة.

وخلال عام 2021 بلغت نفقات العاملين نحو 34 مليار و195 مليون و104 ألف ليرة، غير أن نفقات العاملين الواردة ضمن مقترح موازنة عام 2022 ارتفعت إلى 44 مليار و852 مليون و669 ليرة.

وشهد مقترح موازنة عام 2022 زيادة أيضا في نفقات شراء المعدات والخدمات لتسجل 27 مليار و72 مليون 893 ألف ليرة بعدما بلغت 20 لميار و982 مليون و973 ألف خلال موازنة عام 2021.

وتضمنت هذه النفقات مخصصات الفعاليات الترويجية والتمثيلية التي بلغت 10 مليون و100 ألف ليرة.

هذا وارتفعت الموازنة المخصصة للسياسة الخارجية خلال عام 2022 إلى 255 مليون و694 ألف ليرة بعدما بلغت 211 مليون و507 ألف ليرة خلال موازنة عام 2021.