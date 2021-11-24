أنقرة (زمان التركية) – قال كريم روتا، رئيس السياسات الاقتصادية بحزب المستقبل في تركيا، إن التراجع الحاد في قيمة الليرة هو الأكبر منذ حقبة تانسو تشيلر.

روتا قدم رسمًا بيانيًا في تغريدة عبر تويتر، يوضح التراجع في قيمة اعملة امحلية أمام الدولار، مفيدا أن الليرة التركية سجلت ثاني أكبر تراجع شهري لها منذ عام 1981.

وذكر روتا أن أردوغان تسبب في أكبر تراجع بقيمة الليرة منذ حقبة رئيسة

الوزراء السابقة، تانسو تشيلر.

وقال: “الليرة سجلت ثاني أكبر تراجع على الصعيد الشهري منذ عام 1981. أول تراجع كان في أبريل/ نيسان عام 1994. والثاني يحدث الآن قبل انقضاء الشهر. ثالث أكبر تراجع حدث في فبراير/ شباط عام 2001. كان الدولار حينذاك يبلغ 12.75 ليرة وفي حال ما إن سجل الدولار 14.25 ليرة بالوقت الحالي فسيصبح أكبر تراجع في قيمة الليرة”.

وفي تغريدة أخرى طالب روتا أردوغان الذي يتحدث عن معركة “استقلال اقتصادي” أن تجوب حكومته الأسواق وتتحدث مع الباعة، قائلا: “حينها سيتمكنون من رؤية أن المواطنين يخوضون معركة تحرر من الليرة التركية في الأسواق وخيارات الادخار”.