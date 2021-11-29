أنقرة (زمان التركية) – تعرض معتقل في سجن بانديرما بولاية باليك اسير وسط تركيا، للحرمان من الاتصال الهاتفي بوالدته، والاعتداء خلال حديثه مع والدته.

البرلماني عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، عمرو فاروق جرجرلي أوغلو، نشر التسجيل الصوتي لمحادثة السجين إلياس أرات مع مع والدته، وخاطب وزارة العدل قائلا: “هذا ما بلغه الظلم داخل السجون التركية”.

وفق وكالة أنباء الرافدين الإخبارية “أقدم حراس السجن على قطع الاتصال الهاتفي بحجة وضع أرات يده داخل جيب سرواله”.

وقالت شقيقة أرات، زهراء أرات، أن حراس السجن وجهوا إهانات إلى شقيقها وأنهوا الاتصال، كما أكدت زهراء أن لديها تسجيلا للمكالمة، قائلة: “يظهر في التسجيل حراس السجن وهم يطالبون أخي بإخراج يديه من جيوب السروال، الأصوات الواردة في التسجيل تعكس إنهاء الحراس للمكالمة بالقوة”.

وأضافت زهراء أن والدتها تعرضت لوعكة صحية وإغماء عقب قطع الاتصال الهاتفي قائلة: “تعرضنا لهذه الأمور على مدار التاريخ، فهذه المواقف هي مؤشر لنهج عدائي. كانت أمي لتصاب بمرض قلبي. من سيدفع الثمن إن أصابها مكروه؟”.

هذا وأفادت زهراء أنهم تواصلوا مع مسؤولي السجن عقب قطع الاتصال غير أن مسؤولي السجن أخبروها أنهم لن يسمحوا لشقيقها بإجراء اتصالات هاتفية بعد الآن.