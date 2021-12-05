أنقرة (زمان التركية) – اختتم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض مؤتمره الجماهيري في مدينة مرسين بمشاركة عشرات الآلاف من المواطنين، في ظل تجاهل إعلامي للحدث، وتوقف البعض الآخر عن البث.

واستهل الشعب الجمهوري سلسلة مؤتمراته الجماهيرية المطالبة بعقد انتخابات مبكرة عبر المؤتمر الجماهيري بمدينة مرسين.

وانطلق المؤتمر الجماهيري بكلمات ألقاها عدد من المواطنين من مختلف الفئات من أعلى المنصة، من ثم كانت هناك كلمة لرئيس الحزب، كمال كليجدار أوغلو.

وتجاهلت وسائل الإعلام المقربة للحزب الحاكم في تركيا المؤتمر الجماهيري للحزب المعارض، حيث امتنعت قنوات تي ار تي وسي إن إن التركية وA haber و Ülke TV عن بث كلمة كيليجدار أوغلو مباشرة.

وعقب شروع كيليجدار أوغلو في كلمته باشرت قناة NTV ببث كلمته وقامت بإذاعة 16 دقيقة فقط من المؤتمر الجماهيري، حيث توقفت القناة عن البث فور قول كيليجدار أوغلو إنهم سيحررون الأتراك من خدمة حفنة من المرابين في لندن.