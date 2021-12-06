أنقرة (زمان التركية) – أفاد نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، ولي أغبابا، أن ناخبي التيار المحافظ باتوا يدعمون التيار المعارض بعد أن كانوا يتجاهلونه بالسابق.

وفي مقاله مع موقع Halk TV ذكر الكاتب، إسماعيل سايماز، أن أغبابا تحدث عن عدم مشاركة حزبي الخير والشعوب الديمقراطي الكردي بمؤتمر حزب الشعب الجمهوري الأخير في مدينة مرسين على الصعيد المؤسسي في الوقت الذي لم يتم فيه دعوة رؤساء بلديات حزب الشعب الجمهوري إلى المؤتمر.

هذا وأوضح سايماز أن شعبة الحزب بمدينة كوجالي أجرت لقاء مع كليجدار أوغلو لاستضافة المؤتمر الجماهيري الثاني للحزب مؤكدا أن اللجنة التنفيذية للحزب ستصدر قرارها في هذا الصدد بحلول يوم غد.

يُذكر أن ولاية مرسين كانت قد أصدرت بيانا حول المؤتمر الجماهيري الذي عقده حزب الشعب الجمهوري المعارض بالمدينة أعلنت خلاله مشاركة نحو 21 ألف و500 شخص في المؤتمر الجماهيري لحزب الشعب الجمهوري في الوقت الذي يزعم فيه رئيس الحزب، كمال كليجدار أوغلو، مشاركة 120 ألف بالمؤتمر.