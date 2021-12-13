أنقرة (زمان التركية) – سجلت الليرة تراجعا حادا أمام العملات الأجنبية، بمستهل تعاملات الأسبوع. في ظل ترقب الأسواق لقرار البنك المركزي التركي بشأن سعر الفائدة نهاية الأسبوع.

وكان الدولار اختتم تعاملات الأسبوع الماضي بسعر صرف 13.88 ليرة، بينما اختتم اليورو تعاملات الأسبوع المنصرم عند مستوى 15.68 ليرة.

وفي حوالي الساعة 9:40 من صباح اليوم الإثنين عاود الدولار الارتفاع أمام الليرة متجاوزا حاجز 14 ليرة.

وفي تمام الساعة 11:20 ارتفع الدولار إلى 14.40 ليرة في حين سجل اليورو 16.26 ليرة.

ترقب قرارات البنوك المركزية

وتشهد الأسواق المالية حالة من الترقب للقرارات التي ستصدر هذا الأسبوع من اجتماعات البنوك المركزية المحورية وفي مقدمتها اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي الذي من المنتظر أن يُعقد في موعد مبكر لوقف عملية شراء السندات.

وسيشهد هذا الأسبوع أيضا اجتماعات لكل من البنك المركزي البريطاني والبنك المركزي الأوروبي والبنك المركزي الياباني، حيث من المتوقع أن تقدم هذه البنوك على تشديد سياساتها النقدية.

وعلى الصعيد التركي تتجه الأنظار هذا الأسبوع صوب لجنة السياسات المالية بالبنك المركزي الذي من المنتظر أن تجتمع يوم الخميس القادم لإعلان آخر قراراتها حول سعر الفائدة لهذا العام، حيث يتوقع الخبراء أن تتجه اللجنة خلال ذلك الاجتماع لخفض سعر الفائدة بنحو 100 نقطة مرة أخرى.