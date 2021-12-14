أنقرة (زمان التركية) – قالت مجلة “فوكس” الألمانية إنه يجب أن يوضع في الاحتمال، قرب رحيل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن السلطة، وأن تتعامل الحكومة الألمانية الجديدة على هذا الأساس، مع الوضع في الاعتبار أهمية تركيا بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي.

في مقال بعنوان “إدارة أردوغان لم تكن أبدًا أكثر اهتزازًا مما عليه الآن”، نشرت فوكس تقييما أفادت فيه أن حكومة أردوغان تضررت بفعل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.

لفت المقال الذي أعده توماس جاغر كذلك إلى أن الضعف الجسدي بات واضحة على أردوغان، وكانت هناك بالفعل تكهنات بشأن خليفته، ولكن المستبد لن يستسلم. على حد تعبيرها.

وأضاف: “الشائعات حول صحة الرئيس أردوغان منتشرة منذ فترة طويلة. كان يشتبه في إصابته بالسرطان بعد جراحة الأمعاء في عام 2011. يلاحظ المراقبون أنه متعب ويفتقر إلى الطاقة. يتم تداول مقاطع الفيديو التي تثبت ذلك مرارًا وتكرارًا. يحتاج إلى دعم من زوجته أثناء المشي في مقاطع الفيديو هذه”.

وأشارت المجلة إلى أن الصعود السياسي للرئيس أردوغان ارتبط ارتباطًا وثيقًا بالتنمية الاقتصادية لتركيا، ولكن الآن بدأ كل شيء في التراجع، فوفقًا لأرقام البنك الدولي في عام 2003، عندما كان أردوغان أول رئيس للوزراء، كان الناتج المحلي الإجمالي لتركيا 314 مليار دولار. وارتفع هذا الرقم إلى 957 مليار دولار عام 2013. لذا فقد تضاعف ثلاث مرات خلال عشر سنوات، لكنه ظل ينخفض ​​بشكل مطرد منذ ذلك الحين، ليصل عند 720 مليار دولار في عام 2020.

وتابعت المجلة: “يرافق هذا الوضع الاقتصادي الصعب انخفاض قيمة الليرة التركية. في حين أن 1 يورو كان 8 ليرة تركية في فبراير 2021، فقد ارتفع إلى 15 ليرة تركية في بداية ديسمبر. هذا يجعل الحياة في تركيا أرخص بكثير للأجانب، لكنها لا تطاق بالنسبة للشعب التركي. لأن الأسعار ترتفع بسرعة”.

كما ذكرت المجلة أن تشكيل العديد من أحزاب المعارضة كتلة مشتركة في الانتخابات المقبلة أمر يثير قلق أردوغان بشكل خاص وتابعت: “وفقا لاستطلاعات الرأي الأخيرة، فإن دور أردوغان ليس سهلا. باختصار، لم يعد بإمكانه جذب العديد من الجماهير كما كان في السابق”.

رحيل أردوغان

وقالت مجلة فوكس إنه بالنسبة إلى ألمانيا، يجب أن تكون الحكومة مستعدة لتطورين مختلفين على الأقل في تركيا. لأن تركيا دولة مهمة بالنسبة للاتحاد الأوروبي. كشريك اقتصادي وكمراقب للهجرة وحليف في الناتو وكقوة مميزة في شرق البحر الأبيض المتوسط.

أضافت “من المرجح أن تكون نهاية أردوغان قريبة. ومع ذلك، لا يعتقد الكثير من الناس أن زعيم حزب العدالة والتنمية الذكي سياسيًا عديم الرحمة سوف يتخلى عن السلطة بسهولة. ومن الممكن أيضًا أن تواجه تركيا أشهرًا مضطربة قد تمتد آثارها إلى الاتحاد الأوروبي”.

تزاد مطالبة الأحزاب المعارضة بعقد انتخابات مبكرة في تركيا، لكن الرئيس أردوغان يرفض بشدة، لأنه يعلم مدى الضرر الذي أصاب شعبية حزب العدالة والتنمية الحاكم، على خلفية الأزمة الاقتصادية الحالية التي لا يبدو أنها ستنفرج قريبا، في ظل إصرار أردوغان على خفض الفائدة متجاهلا معدل التضخم النقدي المرتفع.