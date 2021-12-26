انقرة (زمان التركية)ــ كشفت نتائج استطلاع رأي حديث، أن فارق الأصوات بين حزب العدالة والتنمية الحاكم وأكبر منافس له، حزب الشعب الجمهوري انخفض إلى أقل من 2%.

قال رئيس شركة “أكسوي” للأبحاث واستطلاعات الرأي إرتان أكسوي، في حوار على قناة (TELE1): “وفقًا لإجابات المستطلعة آراؤهم قبل توزيع الأصوات المترددة، ظل حزب العدالة والتنمية عند 26.7%، في حين جاء حزب الشعب الجمهوري في المركز الثاني بنسبة 24.5%.

وأفاد أكسوي أنه بعد توزيع أصوات الناخبين المترددين ترتفع أصوات حزب الشعب الجمهوري إلى 28.7%، مع الأخذ في الاعتبار هامش الخطأ البالغ 3 في المائة ومستوى ثقة يصل إلى 95%.

وأضاف: “الاختلاف بين الطرفين كان قريبًا من الضعف حتى وقت قريب. لكن نتائج الاستطلاع الأخير كشفت أن الفارق بين الطرفين انخفض إلى 2% فقط”.،