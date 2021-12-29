أنقرة (زمان التركية) – أصدر رؤساء بلديات حزب الشعب الجمهوري في تركيا بيانا مشتركا ضد الاتهامات “الباطلة” التي وجهتها حكومة رجب طيب أردوغان لبلدية إسطنبول.

جاء في البيان الذي أعلنه رئيس بلدية أنقرة منصور يافاش: “نريد أن تعلم أمتنا أننا نعتقد أن الظلم الذي لحق ببلدية إسطنبول قد وقع على جميع بلدياتنا ونرفض هذا الظلم”.

وأضاف البيان: “كرؤساء بلديات تحالف الشعب (المعارض)، نؤكد مرة أخرى أننا سنكون قلبًا واحدًا ضد الظلم وعدم الشرعية والقمع والاتهامات في المستقبل”.

كما أكد البيان على أن الضغوط الممارسة عليهم لن تجعلهم يتراجعون عن مواقفهم، بل سيزدادون إصرارا وقوة وسيواصلون خدمة المواطنين أكثر.

وكانت وزارة الداخلية التركية أعلنت قبيل يومين عن بدء حملة تفتيش خاص على بعض الموظفين الذين تم تعيينهم في وظائف ببلدية إسطنبول وشركات تابعة لها، بدعوى ارتباطهم بمنظمات إرهابية.