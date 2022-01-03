أنقرة (زمان التركية) -في الوقت الذي استهلت فيه الحكومة التركية العام الجديد بفرض زيادة أسعار على الغاز الطبيعي والكهرباء، وجهت صحيفة “يني أقيت” نصيحة مثيرة للجدل.

نصحت صحيفة “يني أقيت” التركية المقربة من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأتراك بتناول الخبز والبصل.

الصحيفة نشرت خبرا تتحدث عن فوائد تناول الخبز والبصل، حيث أوضحت أنهما يحميا من الأمراض ويمنعا تكوين الالتهابات في الجسم.

وتعرض خبر الصحيفة لموجات انتقاد واسعة في تركيا، حيث قال عضو حزب الشعب الجمهوري، أران أرادم، إن الحكومة التي تحيا حياة مرفهة في القصور، وتحتسي السموثي، وتعرف بموائدها الفخمة، توصي شعبها بتناول البصل والخبز.

وسخرت مواطنة تركية تدعى “لال بار” من الصحيفة، حيث قالت: “أتساءل عما إذا كان البصل الأحمر أو البصل الأبيض أفضل. هل يجب أن يكون الخبز طازجًا أم لا ليحمي المناعة، ولكن كما تعلم، البصل الأحمر أغلى قليلاً”.

وقال الناشط التركي، آدم ألقان، على حسابه الشخصي على تويتر: “منذ فترة طويلة وأنا أتغذى على هذه الأشياء بالأساس”.

“بصل وخبز وسموثي”.. هكذا سخر المدون التركي “قانقي” من توصيات الحكومة بتناول الخبز والبصل.

استقبلت تركيا العام الجديد بزيادة في أسعار البنزين والغاز والكهرباء نتيجة للتراجع في قيمة الليرة، بجانب رفع الضرائب والرسوم والغرامات، بقيمة بلغت 36.2 في المئة.