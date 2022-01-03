أنقرة (زمان التركية) – كشف استطلاع رأي لمؤسسة “متروبول” للأبحاث، أن 7 من كل 10 أشخاص في تركيا يفقدون الثقة في السياسة الاقتصادية لحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان.

شارك أوزار سانجار، مؤسس شركة “متروبول”، نتائج استطلاع رأي على حسابه على تويتر.

ووفقا لاستطلاع الرأي الحديث، فإن 7 من كل 10 أشخاص فقدوا الثقة في السياسة الاقتصادية لحكومة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال العام الماضي.

وكانت نسبة الذين قالوا “ثقتي انخفضت في سياسات الحكومة الاقتصادية” بين ناخبي حزب العدالة والتنمية 36.4 في المائة.

ونسبة أولئك الذين زادت ثقتهم كانت 28.3 في المائة. نسبة الذين لا يغيرون رأيهم هو 34.2٪.

وفي حين تم تسجيل فقدان الثقة بين ناخبي حزب الشعب الجمهوري، وحزب الخير، وحزب الشعوب الديمقراطي بأكثر من 90 في المائة، انخفضت ثقة نصف ناخبي حزب الحركة القومية في السياسات الاقتصادية للحكومة.

يذكر أنه بالتزامن مع حللو العام الجديد فرضت الحكومة التركية زيادة بنحو 25 في المئة بالغاز الطبيعي وبنحو 50 في المئة بالكهرباء، بينما فرضت زيادة بنحو 125 في المئة على استهلاك الكهرباء الذي يفوق 150 كيلووات/ الساعة. تضمنت قرارات الزيادة أيضا رسوم العبور على جسور البسفور ونفق أوراسيا.