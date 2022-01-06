أنقرة (زمان التركية) – اتهم زعيم حزب المستقبل التركي أحمد داود أوغلو الرئيس رجب طيب أردوغان بالسعي لخلق حالة من البلبلة والفوضى في البلاد من أجل ضمان استمرار نظامه لفترة جديدة.

قال أحمد داود أوغلو في برنامج على قناة كي آر تي: “إن الرئيس رجب طيب أردوغان يريد أن ينزل الناس إلى الشوارع لكي تتكون الأجواء التي تسمح له بدفع أنصاره إلى الشوارع أيضًا. إنه يزعم وجود مخططات لإثارة الفوضى في البلاد بينما الحقيقة هو من يستفز الناس”، وفق قوله.

أضاف داود أوغلو: “إنهم طرحوا نموذجا جديدا في الاقتصاد، وأطلقوا عليه في البداية “النموذج الصيني” ثم غيروه إلى “النموذج التركي” مهما كان الأمر، فهذا ليس سوى جهل. ولا يمكن شرح السياسة الاقتصادية المتبعة اليوم بأي نظرية اقتصادية”.

وقال داود أوغلو “إن منصب الرئاسة في تركيا شاغر”، ثم فسر ذلك قائلا: “هناك منصب شاغر في تركيا اليوم. منصب الرئاسة شاغر في تركيا! نعم، هناك رئيس منتخب، لكن مهمة الرئيس هي القيام بدور يوحد الأمة كلها ويقودها إلى هدف مشترك، فهل هناك رئيس في البلاد يحتضن الجميع ويوجه خطابه لكل المواطنين؟”