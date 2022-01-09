أنقرة (زمان التركية) – هدد دولت بهتشلي، زعيم حزب الحركة القومية “الذين يخططون للتظاهر” احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية جراء التضخم المرتفع، وتراجع قيمة الليرة، وقال إنهم “سيندمون”.

بهتشلي حليف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، استهدف منتقدي السياسات الاقتصادية التي أسفرت عن انخفاض قياسي في قيمة الليرة التركية وارتفاع معدل التضخم.

بهتشلي قال إن أولئك الذين يخططون للنزول في الشارع سوف يندمون.

وأضاف بهتشلي: “إن الأشخاص غير المسؤولين الذين يهاجمون بلدنا بذخيرة التضخم في الواقع لا يعرفون شعبنا، ولا يعرفون طعامنا، ولا يقرؤون تاريخنا ولا يفهمون الاقتصاد .. لدينا حياة وتصنيفها يعني وجودنا وهويتنا وحقوقنا التاريخية”.

بهتشلي حذر من أنه “لا ينبغي لأحد أن يسيء تفسير صبرنا”، مشيرا إلى أن “كل ما بداخل الإبريق يتسرب”.

كما أشار بهتشلي إلى أن “الذي عامل العثمانيين كرجل مريض واستمر في الأزمة والانقلاب والخلاف والاستقطاب لإصابة تركيا بالمرض، انتهى، وأن الحكمة التركية وقفت مع تحالف الشعب الذي صحح نظام الحكم الرئاسي إرادته”.

يذكر أن أسعار السلع ارتفعت مؤخرا في تركيا بشكل بالغ، وسجل التضخم النقدي 36 بالمئة خلال ديسمبر في قفزة هائلة، بعد أن كان 21 بالمئة في نوفمبر.