أنقرة (زمان التركية) – كشف استطلاع رأي حديث أن 71.7٪ من وجدوا أن الزيادة في المعاشات التقاعدية أقل مما كانوا يعتقدون.

أجرت شركة “متروبول” استطلاعا سألت خلاله المشاركين، عن كيفية تقييمهم للزيادة البالغة 25 بالمائة في رواتب المتقاعدين لمواجهة التضخم البالغ 36 بالمئة.

أجاب 71.7٪ من المشاركين على هذا السؤال بأنه “كان أقل مما توقعنا”. قال 5.7 بالمائة من المشاركين “لقد كان أعلى مما توقعنا”. فضل 2.7 في المائة خيار “ليس لدي فكرة / لا إجابة”.

ووفقًا لنتائج الاستطلاع، وجد 44.8٪ من ناخبي حزب العدالة والتنمية أن الزيادة في المعاشات التقاعدية أقل مما كانوا يتوقعون. وقال 41.5 بالمائة من ناخبي حزب العدالة والتنمية “إنها كانت زيادة بالمعدل الذي توقعناه”.

وأولئك الذين لم يكونوا راضين عن الارتفاع كانوا أعلى في صفوف حزب الحركة القومية. قال 75.7 بالمائة من ناخبي حزب الحركة القومية إن الزيادة كانت “أقل مما توقعنا”.

وعلق أوزار سجار مؤسس شركة “متروبول” على استطلاع الرأي، قائلا إن الحكومة فقدت مساندة المتقاعدين أيضا.