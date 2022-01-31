أنقرة (زمان التركية)ــ تستعد تركيا لإرسال الآلاف من عناصر الشرطة المدنية إلى دولة قطر، من أجل مهمة تأمين بطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم، المقرر إقامتها في الدوحة.

بحسب تقرير نشرته صحيفة “جمهوريت”، قررت الحكومة إرسال 3000 من شرطة مكافحة الشغب، و100 من شرطة العمليات الخاصة، و50 شرطيًّا خبيرًا في المتفجرات.

بالإضافة إلى 50 كلبًا مدربًا على اكتشاف القنابل، و30 كلبًا ومدربًا من شرطة مكافحة الشغب.

التقرير ذكر أن الشرطة التركية ستخضع للقوانين القطرية أثناء إقامتهم في قطر وأدائهم مهمة تأمين بطولة كأس العالم لكرة القدم، مشيرًا إلى أن عدد الشرطيين الأتراك قابل للزيادة في حال توصل المسؤولين الأتراك والقطريين المعنيين إلى ضرورة ذلك.