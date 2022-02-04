أنقرة (زمان التركية) – أعلنت وزارة الخارجية التركية، أن الاجتماع الثاني بين الممثلين الخاصين التركي والأرميني سينعقد يوم 24 من الشهر الجاري في العاصمة النمساوية فيينا.

وقالت الخارجية في بيان إن الاجتماع سينعقد في إطار تطبيع العلاقات بين البلدين.

وكانت تركيا عيّنت في 15 ديسمبر الماضي سفيرها السابق لدى واشنطن سردار قليج ممثلا خاصا لها لمباحثات تطبيع العلاقات مع أرمينيا التي عينت نائب رئيس البرلمان روبن روبينيان ممثلا خاصا في إطار عملية الحوار بين البلدين.

وكان الممثلان عقدا في 14 يناير الماضي الاجتماع الأول في العاصمة الروسية موسكو، في إطار عملية تطبيع العلاقات بين البلدين.